Ruine in Remagen Waldburg-Pläne von Frank Asbeck nehmen erste Hürde

Frank Asbeck, Investor und Unternehmer, Schlossherr und Gründer der Solarworld AG, hat bei seinem Vorhaben, das in Remagen gelegene frühere Ausflugslokal „Waldburg“ zu neuem Leben zu erwecken, eine erste Hürde genommen. Nachdem der Bonner Kaufmann in der vergangenen Sitzung des Remagener Bauausschusses seine Vorstellungen zur Zukunft der am Waldrand gelegenen Ruine präsentiert hatte, hat der Bauausschuss nun einem ersten Entwurf zur Änderung des derzeit dort noch gültigen Bebauungsplanes zugestimmt und dem Stadtrat zur Beschlussfassung empfohlen. Allerdings: Im Zuge dieses Bebauungsplanverfahrens werden sowohl Behörden und Verbände, Institutionen und Organisationen („Träger öffentlicher Belange) als auch Bürger und Anwohner („Träger privater Belange“) Bedenken, Beschwerden oder Anregungen vortragen können.