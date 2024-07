Rund 200 Stände Was der Jakobsmarkt in Remagen zu bieten hat

Das war einmal mehr nicht zu viel versprochen: Unter dem Motto „Op dem Maat jidd et (fas) alles“ war in Remagen auch in diesem Jahr beim ersten von zwei Terminen des Jakobsmarktes tatsächlich so gut wie alles zu haben. Das bunte Markttreiben gehört seit vielen Jahren zu den Veranstaltungshöhepunkten in der Römerstadt. Rund 200 fliegende Händler hatten ihre Stände und Buden aufgebaut. Die gesamte Innenstadt war lebhafte Stätte des Handelns und des Feilschens. Obwohl der Markt offiziell am Sonntag erst um 11 Uhr öffnete, knubbelte es sich in der Kernstadt bereits in den frühen Morgenstunden. Vom Marktplatz am Rathaus bis zur Rheinhalle zog sich die Fläche der angebotenen Waren. Ob Kleidung, Haushalt, Schmuck, Nützliches, Dekoratives oder Unnützliches: „Wenn wir sagen, hier auf dem Markt gibt es fast alles, dann meinen wir es auch so“, freute sich Marktleiter Günther Balas von der Remagener Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung.