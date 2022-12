In drei Rheinkommunen gleichzeitig : Weihnachtsmärkte begeistern in Bad Breisig, Remagen und Sinzig im Dreierpack

Neubau der B9-Brücke in Sinzig : Zwölf tonnenschwere Stahlträger auf Ahrbrücke eingehoben Was nach Meinung von Fachleuten sonst fünf bis sechs Jahre erfordert, klappte hier in zehn Monaten: Planung, Genehmigung und Bau der neuen B9-Brücke über die Ahr in Sinzig. Am Wochenende wurden unter Vollsperrung der B 9 zwölf Stahlträger eingehoben.