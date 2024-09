Remagens neue Weinkönigin Viktoria herrscht in der Römerstadt

Remagen ist gewappnet – das Weinfest 2024 der Römerstadt kann kommen. Auch wenn es nur vereinzelte kleinere Weinanbau-Parzellen im Stadgebiet gibt: gefeiert wird der Rebensaft in der Stadt am Rhein trotzdem. Mit einer neuen Weinkönigin nebst Weinprinzessinnen geht es vom 13. bis zum 15. September in die Weinfesttage auf dem Remagener Marktplatz. Viktoria I. und ihre Prinzessinnen Karolina und Janina werden dann mit Krönchen, Diadem und Weinpokal ihren Charme verströmen, für den goldenen Rebensaft werben und für Einheimische wie auch für auswärtige Besucher Hof halten.