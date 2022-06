Veranstaltung leidet unter den hohen Temperaturen : Weniger Aussteller und Besucher auf Remagens „Lebenskunstmarkt"

Der Lebenskunstmarkt findet jährlich in den Straßen der Remagener Altstadt statt. Foto: Martin Gausmann

Remagen Kunst, Kunsthandwerk und köstliche Spezialitäten am Wochenende zum Bummeln, Entdecken und Genießen nach Remagen ein. Doch am Samstag dämpfte die Sonne den Zulauf bei Malern und Töpfern, Webern und Holzkünstlern, Stempelmacher, Schiefer-, Filz- und Lederkreativen.



Von Hildegard Ginzler

Zwei Jahre pausierte der Markt. Nun hatten die Besucher wieder die Qual der Wahl. Ging es um Schmuck, lockten etwa ein ganz auf Bernstein eingestellter Stand oder verrückte Ringe aus alten Knöpfen von Doris Blumenberg aus Rieden. Nach ihren dick gestrickten Fußwärmern fragte an diesem Tag allerdings niemand. Zwar kommt der nächste Winter ganz bestimmt, doch auch an Wollmützen und dicken Schaffellen anderer Marktbeschicker bestand an diesem Tag wenig Interesse. Dafür fanden Liebhaber für reizende Holztiere und Puppenhäuser, Betonschalen und Pappmache-Dosen, Steinzeug-Geschirr, Dhara's Saxoflöten aus Bambus, Taschen aus einem einzigen Reißverschluss, Kissenhüllen, Ledergürtel und Kleider ein Angebot.

Grafikerin illustriert Sehenswürdigkeiten aus Remagen für T-Shirts oder Postkarten

Sabine Weffer zeigte Herz für ihre Heimatstadt Remagen: Die Grafikerin der Kreativwerkstatt hat Sehenswürdigkeiten mit flottem Stift umgesetzt und auf Trinkbecher und Postkarten, T-Shirts und Plakate gebracht. „Ich wohne hier, ich mag Remagen und will zeigen, was die Stadt zu bieten hat“, bekannte Weffer, die viele Abnehmer für die Souvenirs fand.

Beim früheren Marktgeschehen ließen sich etliche Handwerker über die Schulter blicken. Diesmal waren es mit einer tüchtigen Weberin, einem Mann am Spinnrad und „Geldschneider“ Thomas Jäkel, ein alter Bekannter auf dem Markt, deutlich weniger. Er spannte Münze um Münze in den Schraubstock, um mit der Säge kleine Schmuckstücke zu gestalten.

Wer wollte es den Kreativen verdenken, geriet doch der als Fest für die Sinne apostrophierte Kunst- und Kunsthandwerkermarkt zumindest am Samstag, als das Thermometer auf 37 Grad kletterte, zu einem Termin in sengender Hitze. Einige Standbetreiber hatten kurzfristig sogar abgesagt, und viele der sonst so zahlreichen Menschen blieben fort, eine Tendenz die sich am Nachmittag stetig fortsetzte. Wer dennoch kam, wusste sich zu schützen, ging wohl behütet oder mit Kappe und sprach den flüssigen Angeboten des Marktes zu. Manche Besucher hatten in kluger Voraussicht einen eigenen Trink-Vorrat dabei.

Schattige Plätzchen für die Aussteller in der Kulturwerkstatt

Wohl denen, deren Stand im Schatten lag oder die gar einen Platz in der angenehmen kühlen Kulturwerkstatt belegten, wie etwa Norbert Bogusch mit luftigen Aquarellen und Maria Schubert Konz, die ihre quadratischen „Kunstkostpröbchen“, wie Siebdrucke auf Telefonbuchseiten oder Collagen, präsentierte. Aus eigenem Antrieb spielte plötzlich kurz ein Quintett namens „Die Oldies“ auf. Musik war ansonsten Mangelware, sieht man einmal von Matthieu Pallas‘ Akkordeon-Spiel ab und dem gelegentlich singenden französischen Polizist Zwille Zimmermann, die das Fest seit Jahren bereichern. „Sie sind zum ersten Mal hier“, sprach der Ordnungshüter ein Paar an. „Das ist eine ganz entspannte Atmosphäre. Warum laufen Sie so? Hier wird flaniert.“

Einen Bereich für sich bildet immer die Zeltgalerie auf dem Platz im historischen Dreieck zwischen Rathaus und Pfarrkirche – mit dabei das Arp Museum. Hier präsentierten sich die Künstler in 20 einheitlichen Zelten. Diese sind so begehrt, dass Wirtschaftsförderer Marc Bors sie diesmal hätte zweimal vergeben können. In der Glut erfrischte allein schon der Anblick von riesigen Zitronen und saftiger Obststücke auf den Bildern der Niederkasselerin Waltraud Wolf. Und auf ihre Art tat das auch die ausgefallene Mode von Jacqueline Obam Obam aus Unkelbach auf dem Platz vor der Kirche.

Viele Remagener Galerien und Kunsteinrichtungen hatten geöffnet, einige mit neuen Ausstellungen, so das Künstlerforum Remagen im Treppenhaus der Villa Heros, wo die Ateliergemeinschaft auch in ihre Räume einlud sowie in die Rheinhalle mit Janko Arzenseks Bildern. In der Galerie Modern Art Showroom sah man Karikaturen von Cornelia Harss und von der Freien Künstlergruppe Rheinart im Pfarrzentrum die Präsentation „Abgekartet“, während die Galerie Rosemarie Bassi in der Marktstraße zu einer Ausstellung mit Mary Bauermeister willkommen hieß.

Gerne nutzten die Gäste auch die Gelegenheit zum Einkauf in den geöffneten Geschäften. Vor allem ließen sie sich in der Josefstraße vom Angebot der provenzalischen Markthändler, die exklusiv aus Südfrankreich anreisten, verführen. „Probieren Sie“, hieß es. Darauf wanderten Würste und Käse mit faszinierenden Aromen, dazu Berge von Oliven mit Kräutern, Pfeffer, Mandeln und Orangenstücken über die Theke.