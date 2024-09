Erfolg bei RTL-Quizshow-Special Remagener gewinnt 100.000 Euro bei „Wer wird Millionär?“

Mit einem Special ist die RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ aus der Sommerpause zurückgekommen und hat einen 33-Jährigen aus Remagen um einen sechsstelligen Betrag reicher gemacht. Niclas Schell gewann beim Abschluss der 3-Millionen-Euro-Woche am Donnerstagabend 100.000 Euro. Das Besondere an dem Special: An drei Abenden zuvor spielten die Kandidatinnen und Kandidaten um den Einzug in das Finale am Donnerstagabend. Dabei galt: Wer mindestens 16.000 Euro gewann, erhielt ein Ticket für die Finalshow und die Chance, um drei Millionen Euro zu spielen.