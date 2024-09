„Wer wird Millionär“ Niclas Schell aus Remagen spielt bei RTL um 3 Millionen Euro

Remagen · Der Remagener Niclas Schell saß am Montagabend in der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“. Der 33-Jährige hat es nicht nur in die Finalrunde der 3-Millionen-Euro-Woche geschafft. Er hält auch einen ungewöhnlichen Rekord in der Show.

02.09.2024 , 21:55 Uhr

Moderator Günther Jauch steht in der Kulisse der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche“. (Archivbild) Foto: dpa/Stefan Gregorowius





Von Emre Koc