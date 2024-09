Kunst auf kleinem Raum Mit Humor und Plan: Wie man 100 Kunstwerke auf 42 Quadratmetern verteilt

Remagen · Auf begrenztem Raum 100 Werke in Szene zu setzen, ist ein Kunststück für sich. Almuth Leib versteht sich auf diese Kunst der Hängung. Für die Ausstellung „Das kleine Format" musste die Galeristin des ModernArt Showroom in Remagen sich da allerdings einiges überlegen. Der GA hat nachgefragt, was genau es zu beachten gilt.

24.09.2024 , 15:00 Uhr

Jedes Bild bekommt einen ganz bestimmten Platz. Keine leichte Aufgabe für Galeristin Almuth Leib im Remagener Mordern Art Showroom. Foto: AHR-FOTO

Von Hildegard Ginzler