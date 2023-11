Windenergie in Remagen Windräder könnten die Goldgrube zur Goldgrube machen

So sieht es zumindest die Stadtverwaltung. „Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Bemühungen in allen Sektoren zur Einsparung von Treibhausgasemissionen vorangetrieben werden. Ein wichtiger Bestandteil ist die Energiewende, also den derzeitigen und zukünftigen Energiebedarf durch erneuerbare Energien zu decken“, heißt es in der Vorlage für die jüngste Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses. Dabei, so das Rathaus, spielten in Remagen besonders die Solarenergie und auch die Windkraft eine Rolle. Im Ausschuss votierte man daher dafür, den Bau von Windrädern auf den Höhenzügen der Römerstadt näher unter die Lupe zu nehmen. Dafür soll eine sogenannte „Interessensbekundung“ gestartet werden: Windanlagenbetreiber sollen und können nun Angebote für Projekte in der Remagener Gemarkung abgeben.