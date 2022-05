Unesco-Auszeichnung für Remagen : „Wir sind Welterbe“

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (l. von der Urkunde) und Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl (r.) nehmen die Urkunde für das Unesco-Welterbe in Remagen entgegen. Foto: Martin Gausmann

Remagen Remagen feiert die Entgegennahme der Urkunde als Unesco-Welterbe „Niedergermanischer Limes“ durch Ministerpräsidentin Dreyer



Jetzt ist es perfekt: Remagen ist als Teil des rund 400 Kilometer langen Niedergermanischen Limes mit seinem römischen Kastell in die Liste der Unesco-Welterbestätten aufgenommen. In einem Festakt im Pfarrsaal erhielt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Sonntag die Ernennungsurkunde aus den Händen der Leiterin der Koordinierungsstelle Welterbe im Auswärtigen Amt, Birgitta Ringbeck. Dreyer gab die Urkunde unverzüglich an Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl weiter. Über allen Festrednern stand in großen Lettern zu lesen: „Wir sind Welterbe.“

„Rheinland-Pfalz ist wie kein anderes Bundesland geprägt von den erhaltenen Monumenten aus römischer Zeit. Auch wenn der Niedergermanische Limes zum Erbe der gesamten Menschheit gehört, so möchte ich den Bürgern und Bürgerinnen von Remagen besonders zur Einschreibung gratulieren“, betonte die Ministerpräsidentin.

Im letzten Juli hatte das Welterbekomitee der Unesco beschlossen, den Niedergermanischen Limes, der zwischen der Nordsee und Remagen verläuft, in die Liste des Welterbes aufzunehmen. Das ehemalige Kastell Rigomagus in Remagen ist der rheinland-pfälzische Beitrag zu dieser transnationalen Welterbestätte.

Malu Dreyer erinnerte an die lange Vorbereitungsarbeit bis zur Aufnahme in die Welterbe-Liste und dankte den Partnern aus den Niederlanden, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die das Projekt betreut haben. „Die jahrelange, hervorragende Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure hat mit der Aufnahme zum Welterbe ihren Höhepunkt erreicht“, so die Ministerpräsidentin. Der Stadt Remagen gratulierte sie zu einer nochmals gesteigerten Attraktivität als Tourismusstandort. Dreyer betonte aber auch die Verpflichtungen, die mit einer solchen Ernennung einhergehen. Die Anerkennung als Welterbe bezeichnete sie als einen ersten wesentlichen Schritt.

Während Bürgermeister Björn Ingendahl in seiner Begrüßung einen ganz normalen Tag des römischen Präfekten Petronius skizzierte, verriet die Generaldirektorin des rheinland-pfälzischen Denkmalschutzes, Heike Otto, den langen Weg hin zum Welterbe. Unter anderem hatte man eine rund 1.000 Seiten starke Bewerbung eingereicht. Otto sprach vom Ziel, die gesamte Grenze des römischen Reichs zum Welterbe werden zu lassen, im zweiten Jahrhundert hatte dieses seine größte Ausdehnung erreicht. Im Jahr 1987 war ein erstes Limes-Teilstück in die Unesco-Liste aufgenommen worden. Das Kastell in Remagen mit seinen Ausmaßen von rund 110 mal 140 Meter ist südlichster Befestigungspunkt des Niedergermanischen Limes.

Landrätin Cornelia Weigand sprach indes von einem historisch bedeutsamen Tag für Remagen und den Ahrkreis. „Das Welterbe entwickelt eine große Strahlkraft“ deutete auch sie auf die künftige touristische Bedeutung des Kastells für die Stadt am Rhein hin, die mit der Apollinariskirche und der Ludendorff-Brücke bereits über Bauwerke mit internationaler Bekanntheit verfüge.

