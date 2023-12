Neue Geldquelle für die städtischen Ausgaben Warum Remagen eine Zweitwohnungssteuer einführt

Die Stadt Remagen führt eine Zweitwohnungssteuer ein. Die Römerstadt erhofft sich so eine Mehreinnahme von jährlich etwa 200.000 Euro. Neben der fiskalischen Zielsetzung verfolgt die Steuer aber auch eine weitere Absicht: Die Zahl der Zweitwohnsitze soll so begrenzt werden, um dadurch die Personen zur Verlegung ihres Hauptwohnsitzes zu veranlassen. Hintergrund dafür sind die sogenannten Schlüsselzuweisungen des Landes. Sie fließen als Pro-Kopf-Zahlungen nur für Einwohner, die mit ihrem Erstwohnsitz in den jeweiligen Kommunen gemeldet sind. Da die eigene Ertragskraft der Kommunen längst nicht mehr ausreicht, um alle kommunalen Aufgaben zu finanzieren, gewinnen die Landeszuweisungen mehr und mehr an Bedeutung. Aber: Für Einwohner mit Zweitwohnsitz gibt es keine Zahlung. Da jedoch auch Zweitwohnungsinhaber die städtischen Einrichtungen aufsuchen und benutzen, wird die Zweitwohnungssteuer in immer mehr Städten und Gemeinden geltend gemacht, um die fehlende Schlüsselzuweisungen zu kompensieren.