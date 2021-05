Straßenverkehr : Remagener Bürger sollen über Tempo 30 in der Stadt abstimmen

Alte Straße: Dort gilt bereits Tempo 30. Bald könnte dies in Remagen flächendeckend der Fall sein. Foto: Martin Gausmann

REMAGEN. Der Remagener Verkehrsausschuss hat sich geschlossen für eine Online-Umfrage zum Tempolimit unter den Bürgern ausgesprochen. Doch das letzte Wort hat der Stadtrat.



In Remagen sollen die Bürger das Wort haben: Die Stadt überlegt, auf allen Straßen nur noch Tempo 30 zuzulassen. Zwar soll der eigentlich für eine solche Entscheidung zuständige Stadtrat das letzte Wort haben, die Verwaltung jedoch plädiert zunächst für eine Onlinebefragung der Bürger. Damit hat man in der Römerstadt bereits Erfahrung: Auch beim geplanten Bau einer Rad- und Fußgängerbrücke über den Rhein nach Erpel hatte man das Votum der Bürger auf diesem Wege eingeholt – mit hoher Beteiligungszahl.

Derzeit ergibt sich bei den innerörtlichen Geschwindigkeitsbeschränkungen in fast allen Remagener Ortsteilen ein uneinheitliches Bild. „Auf Teilstrecken wechseln sich in schneller Folge teils mehrfach Tempo 30 und Tempo 50 ab“, erklärte Bürgermeister Björn Ingendahl in der jüngsten Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses. In einigen reinen Wohngebieten gilt Tempo 50, während in anderen 30er-Zonen oder Spielstraßen eingerichtet sind.

Vorbild auf der iberischen Halbinsel In spanischen Altstädten gilt sogar Tempo 20 In Spanien gilt seit Dienstag zur Vermeidung tödlicher Unfälle innerorts auf den meisten Straßen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Enge Straßen mit nur einem Fahrstreifen, wie es sie vor allem in den Altstädten oft gibt, dürfen sogar nur mit maximal 20 Stundenkilometern befahren werden. Nur auf Stadtstraßen mit mehr als einem Fahrstreifen pro Richtung gilt noch 50. In Barcelona bestehe nun auf 75 Prozent aller Straßen ein Tempolimit von 30, schrieb die Zeitung „La Vanguardia“ am Dienstag. Wer zu schnell fährt, dem drohen Bußgelder zwischen 100 und 600 Euro und der Abzug von bis zu sechs der acht Punkte, über die Fahranfänger verfügen. Sind die Punkte alle, ist der Führerschein weg. Auch Touristen sollten sich in Acht nehmen, denn Bußgelder aus Spanien können auch in Deutschland vollstreckt werden. Fraglich war jedoch noch, wie die neuen Regeln kontrolliert werden sollen. Bisher gibt es Radarfallen meist nur auf Fernstraßen. Der Leiter des spanischen Straßenverkehrsamtes, Pere Navarro, begründete die Tempolimits mit der hohen Zahl innerstädtischer Verkehrstoter. „Die Geschwindigkeit bis jetzt (50 Kilometer pro Stunde) war wirklich ein Unsinn“, sagte er. 2019, also im letzten normalen Jahr vor der Corona-Pandemie, seien in Spanien 509 Menschen im städtischen Straßenverkehr tödlich verunglückt. Mit den neuen Höchstgeschwindigkeiten sinke das Risiko, dass ein von einem Auto erfasster Fußgänger sterbe, um 80 Prozent. dpa

„Gleichzeitig ergeben sich aus den baulichen Gegebenheiten, insbesondere durch eine häufig sehr geringe Straßenbreite, Nutzungskonflikte zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern, wodurch sich Gefahrensituationen insbesondere für Fahrradfahrer und Fußgänger ergeben“, so die Stadtverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage. Bürgermeister Ingendahl ergänzte im Ausschuss: „Eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern ist zwar in einigen Wohnstraßen und Wohngebieten zugelassen. Jedoch lassen oftmals weder die vorhandene Parkraumsituation noch die Breite der Straßen dies auch tatsächlich zu.“

Eine grundsätzliche Verminderung der Geschwindigkeit würde zu einer erheblichen Reduzierung der Gefährdung schwächerer Verkehrsteilnehmer führen. So reduziere sich der normale Bremsweg von 25 Metern bei 50 Stundenkilometern auf neun Meter bei einer gefahrenen Stundenkilometerzahl von 30, rechnete die Stadtverwaltung vor.

Um die Verkehrssicherheit insgesamt zu verbessern und die Geschwindigkeitsregelungen zu vereinheitlichen, schlug die Stadtverwaltung daher vor, die Tempo-30-Beschränkung auf alle innerstädtischen Straßen auszudehnen – und zwar in allen Ortsteilen von Remagen.

Bestehende niedrigere Geschwindigkeitsbeschränkungen oder verkehrsberuhigte Zonen sollen indes bestehen bleiben. Auf den Hauptverkehrsstraßen wie Alte Straße, Goethestraße, Mittelstraße oder den überörtlichen Straßen wie der Landstraße 79 (Verbindung nach Birresdorf) oder den Kreisstraßen 40 (Oedingen / Unkelbach) und 41 (Oberwinter / Bandorf) oder auch der B266 (Hochverteiler Richtung Kripp) soll – so der Vorschlag – eine durchgehende Tempo-30-Beschilderung eingeführt werden. Diese Straßen sollen aber weiterhin Vorfahrtsstraßen bleiben, um einen gleichmäßigen Verkehrsfluss zu gewähren.

Der Ausschuss nahm den Vorschlag der Verwaltung einmütig an und empfahl die Online-Umfrage. Anschließend sollen etwaige von den Bürgern eingebrachte Vorschläge und auch die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung in den Ortsbeiräten und im Anschluss erneut im Bau- und Verkehrsausschuss beraten werden, bevor die Umsetzung und die notwendige Abstimmung für die Kreis- und Landstraßen mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) erfolgt, der Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit auf seinen Straßen zustimmen müsste.