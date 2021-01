Rhein-Ahr-Campus : Remagener Forscher arbeiten an Software zur Vorhersage schwerer Corona-Fälle

Maik Kschischo, Leiter des Forschungsprojekts in Remagen. Foto: Hochschule Koblenz/AAAAA

Remagen. Am Rhein-Ahr-Campus der Hochschule Koblenz in Remagen wollen Forscher ein Computer-Programm zur Vorhersage von schweren Krankheitsverläufen bei Corona-Infektionen entwickeln. Ärzte könnten so frühzeitig reagieren.



Schwere Krankheitsverläufe bei Corona-Patienten frühzeitig erkennen – das ist Ziel eines neuen Forschungsprojekts am Rhein-Ahr-Campus der Hochschule Koblenz in Remagen. Eine Gruppe unter der Leitung von Biomathematik-Professor Maik Kschischo arbeitet an der Entwicklung eines Software-Tools, also eines Computer-Programms, für durch Covid-19 verursachte „Schwerstschadensereignisse“ in Krankenhäusern. Das System, so teilt die Hochschule mit, soll dabei helfen, kritische Krankheitsverläufe frühzeitig zu erkennen und es den Behandelnden erlauben, entsprechend handeln zu können.

Für das Projekt bekommt die Hochschule 185 000 Euro vom rheinland-pfälzischen Wissenschaftsministerium. Darin enthalten ist das Budget für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter und eine wissenschaftliche Hilfskraft. Insgesamt stellt das Ministerium für neun Hochschul-Projekte 1,3 Millionen Euro für die Forschung zu Corona und Künstlicher Intelligenz bereit.

Zwei Partner Marienhaus Kliniken und Kölner Start-Up Das Team der Hochschule Koblenz forscht gemeinsam mit zwei Partnern an dem Projekt zur Vorhersage schwerer Corona-Verläufe, wie die dortige Pressestelle mitteilt. Die Marienhaus Kliniken GmbH mit ihren 18 Kliniken, darunter das Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler, die Brohltal-Klinik St. Josef in Burgbrohl, das St.-Josef-Krankenhaus in Adenau und das Gemeinschaftskrankenhaus in Bonn, stellt „das Know-How in Fragen der Medizin und Patientensicherheit zur Verfügung“. Als wichtige Schnittstelle fungiere hier Christof Schenkel-Häger, Leiter der Stabstelle Medizin- und Risikomanagement in der Marienhaus Kliniken GmbH, der außerdem Krankenhausmanagement an der Hochschule Koblenz lehrt. Das Start-Up „damedic“ aus Köln unterstütze das Projekt ferner bei der Verarbeitung der Daten der Krankenhäuser.

Während viele Infektionen mit Covid-19 ohne größere Komplikationen oder gar ohne von Patienten wahrgenommene Symptome verlaufen, ist die Zahl der Erkrankten, die im Krankenhaus mit mittleren, schweren und kritischen Krankheitsverläufen behandelt werden müssen, weiterhin hoch, heißt es in der Mitteilung der Hochschule.

„Am häufigsten treten Lungenentzündungen auf oder aber auch Komplikationen wie akute Lungenschädigungen mit akutem Lungenversagen, Herzversagen, Nierenschäden und schwere systemische Immunreaktionen. Die Liste ist leider sehr lang“, berichtet Kschi­scho. Eine Vorhersage des Krankheitsverlaufs sei immer noch sehr schwierig. „Hinzu kommt, dass der Krankheitsverlauf auch durch sogenannte ‚adverse events‘ – unerwünschte Ereignisse – beeinflusst werden kann, welche den Gesundheitszustand während der medizinischen Behandlung noch einmal verschlechtern.“

Mit dem Computer-Programm, das die Gruppe um Kschischo entwickeln will, könnten schwere Krankheitsverläufe rechtzeitig erkannt werden. „Das Softwaretool soll aus den individuellen Krankheitsverläufen einerseits die wahrscheinlichen Ursachen für solche Ereignisse ermitteln und andererseits ein Warnsignal ausgeben, um frühzeitig mögliche kritische Verläufe zu identifizieren und die betroffenen Patientinnen und Patienten dann gezielt und rechtzeitig versorgen zu können“, beschreibt Maik Kschischo das System.

Christof Schenkel-Häger, Leiter der Stabstelle Medizin- und Risikomanagement in der ebenfalls am Projekt beteiligten Marienhaus Kliniken GmbH, gibt bei einer Videokonferenz für Pressevertreter am Montag ein Beispiel für die praktische Anwendung. So müsse akutes Nierenversagen momentan vom behandelnden Arzt erkannt werden. In Zukunft könne auch das geplante Programm darauf aufmerksam machen, indem es etwa die Menge des ausgeschiedenen Urins misst.

In den nächsten Monaten sollen Daten von Krankenhaus-Patienten erhoben und ausgewertet werden, um statistisch bestimmte Triggerpunkte, also Auslöser, mithilfe von Daten zu rekonstruieren. So könnten Ärzte bei der rückblickenden Ursachenforschung unterstützt werden. In einem zweiten Schritt wollen die Forscher mit Methoden Künstlicher Intelligenz (KI) oder auch von „Machine Learning“ eine vorausschauende Software erstellen, die fortwährend Patientendaten auswertet und eine Warnung ausgibt, falls ein noch nicht offensichtlicher Triggerfall eintritt. Dann könnten die medizinischen Fachkräfte Kschischo zufolge „proaktiv reagieren“.

Das Projekt wird vom Wissenschaftsministerium für 18 Monate gefördert, werde aber vermutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Nach der Fertigstellung sei das Softwaretool dann aber nicht nur für Corona nutzbar, sondern auch auf andere Krankheiten übertragbar. Denn diese würden nicht weggehen, macht Kschischo bei der Videokonferenz deutlich. Covid-19, so hielt er fest, sei für ihn und seine Kollegen ein „Testfall“.

Foto: Martin Gausmann Die Bibliothek auf dem Rhein-Ahr-Campus in Remagen leuchtet im Dunkeln. Ein echtes Leuchtturm-Projekt startet nun am Campus. zurück

