Kein Wohnungsbau : Stadtrat: Insel Nonnenwerth muss Ort für Schule bleiben

Remagen Einstimmig hat der Remagener Stadtrat eine Resolution zum von der Schließung bedrohten Gymnasium auf Nonnenwerth verabschiedet. Darin bekräftigt das Gremium: Eine andere Nutzung der Insel als bisher ist nicht gewollt. Der Bau von Wohnungen scheidet damit aus.

Die Stadt Remagen kämpft um den Erhalt des Gymnasiums auf der Rheininsel Nonnenwerth. Wie berichtet, ist die in privater Trägerschaft befindliche Schule zum Ende des Schuljahres von der Schließung bedroht. Der Stadtrat verabschiedete am Montagabend einstimmig hierzu eine Resolution. In ihr heißt es: „Der Rat der Stadt Remagen unterstreicht die Bedeutung des Gymnasiums Nonnenwerth für die Schullandschaft und die schulische Bildung in der Stadt Remagen und vielen weiteren Kommunen beidseitig des Rheins, verweist auf die 170-jährige Schulgeschichte auf der Insel Nonnenwerth, den dort gelebten und gelernten Werten von Bildung, Kultur und gesellschaftlichem Verständnis und den herausragenden Ruf der Schule, weit über die Grenzen Remagens hinaus.“