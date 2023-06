Mehr als 300 Beamte vor Ort Großeinsatz der Polizei gegen Drogenkriminalität in Rheinland-Pfalz

Den Beschuldigten wird Handel mit Betäubungsmitteln in „nicht geringer Menge“ vorgeworfen, so die Behörden. Laut dem Polizeipräsidium sind mehr als 300 Beamten im Einsatz, darunter in Koblenz, Boppard, Nassau, Bad Breisig, Mülheim-Kärlich, Kettig und Bad Ems.