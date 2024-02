Hochwasser Rheinland-Pfalz testet Übertragung von Pegelständen via Satellit

Um in Hochwasserlagen zuverlässiger auf Wasserstände zugreifen zu können, testet das Land Rheinland-Pfalz die Übertragung von Pegelständen mit Satellitentechnik an zwei Gewässern. Dies geschehe zunächst am Pegel Bad Bodendorf an der Ahr, einem Stadtteil von Sinzig, sowie am Pegel Odenbach an der Glan im westpfälzischen Kreis Kusel, wie das Umweltministerium in Mainz am Mittwoch mitteilte.