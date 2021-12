Kreativer Einzelhandel nach der Flut : Rollendes Sanitätshaus stoppt in Bad Neuenahr

Lager, Beratungs- und Verkaufsfläche zugleich: Der umgebaute Pedics-Sanitätsbus in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr Geschäftsinhaber Thomas Pütz hat für sein zerstörtes Ladenlokal eine Alternative gefunden: Sanitätsbedarf wird in Bad Neuenahr aktuell aus einem umgebauten Bus verkauft. Der Clou: Ab Frühjahr kann dieser mobil entlang der Ahr eingesetzt werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Victor Francke

„….weil Gesundheit alles ist“, steht auf dem 18,5 Meter langen Bus geschrieben, der in der Innenstadt von Bad Neuenahr-Ahrweiler Station gemacht hat. Bis mindestens April wird das Gefährt dort stehen, das dem studierten Medizintechniker und Betriebswirt Thomas Pütz als rollendes Sanitätshaus dient. Sein bisheriges Geschäft an der Bergstraße war in der Katastrophennacht vom 14. auf den 15. Juli überflutet worden. Im nächsten Frühjahr hofft der Unternehmer auf eine Wiedereröffnung. Bis dahin will der 39-jährige Inhaber des Pedics-Sanitätshauses seine Kundschaft im mit bestem Geschäftsinterieur ausstaffiertem Bus auf dem „Alter Markt“ am Kaufhaus Moses betreuen.

Umgebauter Bus der Düsseldorfer Stadtwerke dient als Verkaufsraum

Nachdem das Ladenlokal inmitten des Bad Neuenahrer Zentrums überflutet worden war, suchte Pütz schnell nach Alternativen. Von den Düsseldorfer Stadtwerken kaufte er einen aus dem Alltagsbetrieb ausrangierten überlangen Bus, den er zusammen mit örtlichen Schreinern um- und ausbaute. Entstanden ist ein fahrendes Ladenlokal mit verschiedenen Abteilungen, in dem das gesamte Dienstleistungs- und Warensortiment angeboten werden kann.

Orthesen, Einlagen, Kompressionsversorgung, Bandagen, Yoga-Zubehör, Rollstühle, Rollatoren oder postoperative Versorgungsmittel: Alles ist im – wie es sich für ein Sanitätshaus anbietet – „Gelenkbus“ vorhanden. 26 Mitarbeiter sind bei „Pedics“ beschäftigt, seit fünf Jahren wird der Betrieb von Thomas Pütz geleitet.

Altersdurchschnitt bei fast 50 Jahren

Die Altersstruktur in Bad Neuenahr, so der Unternehmer, komme seinem Geschäft sehr entgegen. Bekanntlich liegt der Altersschnitt in der Kreisstadt über dem Bundes- und Landesdurchschnitt. In Rheinland-Pfalz sind die Menschen im Schnitt 44 Jahre alt, die jüngste Bevölkerung lebt in Germersheim mit knapp 39 Jahren, die älteste indes in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dort liegt der Altersdurchschnitt bei fast 50 Jahren.