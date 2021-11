Kameradschaftsabend der Grafschafter Feuerwehr : Kreisbrandinspekteur Michael Zimmermann bekommt Rückendeckung nach der Flut

Grafschaft Trotz Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nach der Flut bekommt Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteur für den Kreis Ahrweiler, Michael Zimmermann, Rückendeckung von seinem Stellvertreter und vom Grafschafter Bürgermeister. Anlass war ein Treffen der Feuerwehr.

Linnarz ging auch auf die staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen den Mann ein, dessen Vertreter er ist: Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteur Michael Zimmermann. „Wenn einem Feuerwehrmann eine Restschuld angelastet wird, dann werden wir Probleme in allen Bereichen der Feuerwehren bekommen“, so Linnarz. Schon Bürgermeister Achim Juchem hatte zu Beginn des Abends betont, Zimmermann habe im Krisenstab in der Flutnacht alles richtig gemacht.

Pastor zum Ehrenmitglied ernannt

Im Mittelpunkt der Reden standen die Ereignisse vom 14. und 15. Juli 2021. Da gab es auch in der Grafschaft zahlreiche Einsätze, die durch Starkregen ausgelöst wurden. „Dieses Jahr stellt alle bisherigen Zahlenwerke in unserer Amtszeit in den Schatten“, so Klein, der zwar von 276 dokumentierten Einsätzen sprach, aber auch klarstellte: „Es waren am 14. Juli etliche Einsätze dabei, die aufgrund der dramatischen Lagenentwicklung gar nicht mehr erfasst werden konnten.“ Manche Einsätze seien den Kameraden physisch und psychisch an die Substanz gegangen, weil auch in der Grafschaft viele Menschen ihr Hab und Gut in den Fluten des Swistbachs verloren haben. Klein empfahl den Wehrleuten dringend, psychosoziale Hilfe in Anspruch zu nehmen.