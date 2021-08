Nach der Flutkatastrophe : Ahrweiler Landrat Jürgen Pföhler legt sein Amt nieder

Jürgen Pföhler, Landrat im Kreis Ahrweiler, tritt nach der verheerenden Flutkatastrophe zurück. Zuletzt war scharfe Kritik an ihm lautgeworden.

„Landrat Dr. Jürgen Pföhler kann krankheitsbedingt sein Amt absehbar nicht mehr ausüben. Der Schritt, sein Amt nicht mehr wahrzunehmen, war daher notwendig und unausweichlich“, heißt es in der Mitteilung. Das Vertrauen in den Landrat sei nach der Flutkatastrophe nicht mehr gegeben. Die Führung, die in einer solchen Ausnahmesituation benötigt werde, sei unter diesen Umständen nicht mehr möglich. „Der Kreis Ahrweiler benötigt in der aktuellen Situation in seiner Führung einen unbelasteten personellen Neuanfang“, schreibt die CDU-Fraktion..