Wiederaufbau in Ahrweiler : Rund 60 Straßen sind von der Flut betroffen

Foto: Martin Gausmann

Ahrweiler In der letzten der digitalen Bürgerversammlungen für den Wiederaufbau in Bad Neuenahr-Ahrweiler ging es um die Situation in Ahrweiler. Etwa 60 Straßen haben dort durch die Flutkatastrophe Schäden erlitten – und wurden zum Teil fortgespült.



Die letzte von sieben als Videokonferenzen veranstalteten Einwohnerversammlungen zum Wiederaufbau in der Kreisstadt nach der Flut beschäftigte sich mit Ahrweiler. Rund 60 Straßen sind in Ahrweiler mehr oder weniger stark von Flutschäden betroffen. Dabei wurden die Karl-von-Ehrenwall-Allee und die Otlerstraße in Ufernähe besonders stark getroffen und zu großen Teilen fortgespült. Dort entstehen derzeit Provisorien, führte Tiefbau-Abteilungsleiter Alfred Bach zu den angelaufenen Aufbaumaßnahmen aus. Gerade diese beiden Straßen verdeutlichen das Ausmaß der Katastrophe noch einmal. So muss die Ehrenwall-Allee eine komplett neue Gründung erhalten, um wieder aufgebaut werden zu können. „Dort muss wahrscheinlich ein Schutzwall errichtet werden, der eine Böschung und die Straße hält“, vermutet Bach. Aktuell gibt es eine Notstraße für Feuerwehr und Lieferanten der Ehrenwall’schen Klinik.

Kompletter Neubau von Feuerwehrhaus wahrscheinlich

1,6 Milliarden Euro Schaden Gremien befassen sich mit Katalog zum Wiederaufbau Nach den Einwohnerversammlungen beschäftigt sich der Haupt- und Finanzausschuss von Bad Neuenahr-Ahrweiler am kommenden Freitag, 21. Januar, mit dem Maßnahmenkatalog zum Wiederaufbau der städtischen Infrastruktur. Ende Januar soll der Katalog dann im Stadtrat zur Weiterleitung an den Kreis und die mit dem Aufbau beschäftigten Ministerien verabschiedet werden. Das Werk mit seinen aktuell über 1.400 Maßnahmen wird auch weiterhin veränderbar bleiben. Die Verwaltung, die sich bei der Erstellung des Katalogs und der Ermittlung der Schäden und Kosten der Hilfe der Wiesbadener Generalplaner Julius Berger International bediente, geht von 1,6 Milliarden Euro Finanzbedarf zur Kostendeckung bei der Wiederherstellung der Infrastruktur aus. wbe

Radwege, Straßenbeleuchtung und Brücken fallen in die Zuständigkeit von Bach, aber auch das Ahrufer, zu dessen Wiederherstellung man den Abschnitt Ahrweiler in vier Bereiche aufgliederte. Maßnahmen steht aber erst einmal der noch zu erstellende Gewässerentwicklungsplan für die gesamte Ahr vor, der im April erwartet wird. Dieser Plan wird auch maßgeblich für die Zukunft des Ahrweiler Feuerwehrhauses sein, eine der ersten Hochbauten, mit dessen Zukunft sich die städtische Aufbaugesellschaft beschäftigt. Den Worten von Hochbau-Abteilungsleiter Herbert Wiemer war zu entnehmen, dass ein kompletter Neubau wahrscheinlich ist. Da kommt die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Standorts direkt am Ahrufer auf, zumal nur dank der Beständigkeit der Piusbrücke nach der Flut ein Erreichen der südlichen Stadtteile für die Wehr möglich war. Gut möglich, dass sich die Feuerwehrleute dort einen neuen Standort suchen.

Wiemer erläuterte die Planungen für eine Fülle weiterer städtischer Hochbauten. Mit hoher Priorität versehen, auch weil der Aufbau bereits läuft oder zeitnah machbar ist, wurden das Alte Rathaus am Marktplatz, die schon in Teilen nach den Sommerferien wieder in Betrieb genommene Grundschule und das Helmut-Gies-Bürgerzentrum, das schon wieder für Veranstaltungen mit bis zu 200 Personen zur Verfügung steht. Auch an der Stadtmauer stehen zahlreiche Reparaturen vor allem in den Bögen an, hier floss Wasser in die angrenzenden Häuser. Die Stadttore haben die Flut dagegen nahezu unbeschadet überstanden.