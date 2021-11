Runder Tisch zu Nonnenwerth-Schule : Stadt Remagen lobt „konstruktive Atmosphäre“

Remagen Die Stadt Remagen äußert sich zum Runden Tisch zur Zukunft des Franziskus-Gymnasiums auf Nonnenwerth. In einer Mitteilung ist die Rede von einer „konstruktiven Atmosphäre“.

Von einer „konstruktiven Atmosphäre“ spricht die Stadt Remagen in einer Mitteilung mit Blick auf den Runden Tisch, den es am Dienstag zur Zukunft des Franziskus-Gymnasiums auf Nonnenwerth gegeben hat. Der über die vergangenen Monate „teils durch eine von allen Seiten unglückliche Kommunikation in der Öffentlichkeit abgerissene Gesprächsfaden“ sei von allen Beteiligten wieder aufgegriffen worden. Teilnehmer des Runden Tischs auf Einladung von Remagens Bürgermeister Björn Ingendahl waren unter anderem Politiker, neben Ingendahl etwa Ahrweilers Erster Kreisbeigeordneter Horst Gies und der Neuwieder Landrat Achim Hallerbach, Schulträger Peter Soliman, Vertreter der Schulleitung, des Schulelternbeirates, des Schulwerkes, der Schülervertretung sowie des neu gegründeten Vereins „Rettet Nonnenwerth“.