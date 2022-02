Vorübergehende Badschließung : Sanierung der Römer-Thermen ab November

Bad Breisig Die Stadt Bad Breisig investiert zunächst 4,5 Millionen Euro in das Wellnessbad. Sanierung erfordert vorübergehende Badschließung

Lange hat man in Bad Breisig darauf gewartet: Nun soll endlich die Sanierung der Römer-Thermen in Angriff genommen werden. Von den geplanten Investitionskosten von rund 4,5 Millionen Euro erhofft man sich in der Quellenstadt mittelfristig eine weitaus höhere Erlössituation im Wellnessbad, das alljährlich erhebliche Verluste erwirtschaftet, die von der ohnehin stark verschuldeten Stadt abgefangen werden müssen. So auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021, in dem einmal mehr Corona-bedingte Einnahmeausfälle zu verschmerzen waren.

Das vorläufige Betriebsergebnis geht von einem Jahresverlust in Höhe von 1,1 Millionen Euro aus. Im laufenden Jahr – so die Kalkulation – wird sich das Minus voraussichtlich in ähnlicher Höhe bewegen. Im November sollen die Sanierungsarbeiten beginnen. Damit wird eine vorübergehende Badschließung einhergehen. Nach der Wiedereröffnung möchte die Geschäftsführung des Bades eine moderate Eintrittspreiserhöhung durchsetzen, um die Einnahmenseite zu verbessern. Der Wirtschaftsplan wird am Montag dem Werksausschuss vorgelegt. Die Planungen gehen davon aus, dass die umfangreiche energetische Sanierung am 1. November beginnt und am 31. März des Folgejahres abgeschlossen sein wird. In diesem Zeitraum werden dann alle Bereiche der Römer-Thermen, mit Ausnahme des Fitness-Studios, geschlossen sein. 4,5 Millionen Euro will die Stadt in die Hand nehmen, um das Bad technisch auf modernsten Stand zu bringen. Eine Million Euro werden hierzu an Zuschüssen erwartet, 3,5 Millionen Euro müssen allerdings selbst aufgebracht werden – dies über einen Kredit.