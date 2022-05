KG Schninnebröder : Neuenahrer Karnevalisten finden wieder keinen Vorstand

Die KG Neuenahrer Schinnebröder haben sich beim Winzerverein in Lantershofen zu einer außerordentlichen Versammlung getroffen – und dabei schon wieder keinen Vorstand gefunden. Foto: Martin Gausmann

Lantershofen/Bad Neuenahr Die Karnevalsgesellschaft Neuenahrer Schinnebröder hat ein Problem: Niemand will Ämter übernehmen. So verlief die Suche nach einem neuen Vorstand abermals ohne Erfolg.

Auch der zweite Anlauf der Karnevalsgesellschaft (KG) Neuenahrer Schinnebröder, einen neuen Vorstand zu finden, ist erfolglos geblieben. Nachdem der Vorsitzende Rainer Jakobs bei der ordentlichen Mitgliederversammlung Ende März im Kurpark in Bad Neuenahr kurzfristig erklärt hatte, für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung zu stehen und es keinen anderen Kandidaten gab, wurde die Versammlung seinerzeit abgebrochen.

Man vertagte sich und kam am Montagabend im Winzerverein Lantershofen erneut zusammen. Waren im März noch 43 der rund 300 Mitglieder, von denen rund 100 Kinder und Jugendliche sind, zur Sitzung gekommen, waren es nun nur noch 38. „Am Veranstaltungsort kann es nicht gelegen haben“, sagte Jakobs. Immerhin habe man doch zahlreiche Mitglieder in den eigenen Reihen, deren Wohnsitz in der Grafschaft sei.