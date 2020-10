Mit dem Fahrrad unterwegs : Ein Abstecher zum Sinziger Schloss

Sinzig Das Sinziger Schloss mit Heimatmuseum, Räumen für Trauungen und Veranstaltungen gilt als die gute Stube der Stadt. Im neugotischen Stil ist es auf den Grunmauern einer Wasserburg gebaut.

„So was Schönes“, staunt Ulrike. „Vielleicht kann man es auch von innen sehen“, überlegt Ehemann Paul. Um das heraus zu finden, stellen sie die Räder ab und nähern sich dem Eingang des Schlosses.

In einer grünen Oase mitten in der Stadt bietet das architektonisch reizvolle Gebäude mit Turm, schlanken Fenstern, Schlossterrasse und Treppengiebel nicht nur Kultur-Genießern wie Ulrike und Paul einen erlesenen Blickfang. Hinein kann man an diesem Tag zwar nicht.