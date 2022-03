Junggesellen räumen auf : Schöne Aussicht auf Oberwinter

Oberwinter Junggesellen befreien einen Hang in Oberwinter von Sträuchern, Geäst und Müll und machen damit einen der schönsten Ausblickspunkte wieder zu einem ebensolchen.

Darüber freuen sich alle Wanderer und Spaziergänger: Nach dem Einsatz des Junggesellenvereins Oberwinter kann man sie wieder frei genießen, die wohl schönste Aussicht über Oberwinter, am Friedrichsberg oberhalb des nördlichen Ortsendes. Der Sitzplatz ist einer der Höhepunkte auf der Route einer der literarischen Wanderwege zwischen Oberwinter und Rolandswerth.

Auf Bitte des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Oberwinter-Rolandseck organisierte der Vorsitzende der Junggesellen, Kai Gantz, die Aktion. Sie startete am frühen Samstagmorgen mit ihm sowie Saskia Holthoff, Heinz Holthoff, Björn Schönebeck, Tom Robin Gabler, Carsten Monjau und Jonas Uhrmacher. Mit Motorsägen rückten sie dem Aufwuchs im Hang unterhalb des Sitzplatzes zu Leibe und zerkleinerten das Astwerk noch vor Ort. Als unangenehme Begleiterscheinung kamen zwei Müllsäcke mit Flaschen zusammen, die Hinterlassenschaften von feierwütigen Zeitgenossen, die ihren Abfall einfach zurückließen. Gegen Mittag war der Hang gerodet und zufrieden konnten die Vereinsmitglieder vom Sitzplatz aus die nun wieder freie Aussicht genießen. In einem Oberwinterer Biergarten belohnten sie sich mit kühlen Getränken und Grillwürstchen und so wurde es noch ein langer Nachmittag.