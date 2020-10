Trauungen am Rolandsbogen : Schon 1000 Mal das Ja-Wort hoch über dem Rhein

REMAGEN Remagen bietet mehrere Orte mit Wohlfühlambiente an. Der Rolandsbogen ist besonders beliebt.

Die erste Trauung am Rolandsbogen hatte es vor 14 Jahren gegeben. Aber auch an anderen Orten mit besonderem Ambiente können sich Menschen in Remagen trauen lassen. So in der Sankt Anna Kapelle in Remagen oder auch im Trauzimmer des alten Rathauses in Oberwinter an.