Großbaustelle in der Grafschaft Schreiben des Landesbetriebs Mobilität enthielt keinerlei Hinweise auf Betonbrechanlage

Großbaustelle in der Grafschaft

Eckendorf · Bauern- und Winzerverband sowie die Gemeinde Grafschaft waren im Mai über die Errichtung einer Baustraße zum Aufbau der Ahrtalbahn unterrichtet worden. Ortsbeirat Eckendorf nennt die Vorgänge befremdlich. Noch immer viele Fragezeichen.

23.08.2023, 18:00 Uhr

Derzeit stehen die Bagger still auf der Baustelle zwischen Gelsdorf, Eckendorf und Vettelhoven.

