Schüler im Flutgebiet : Schülertransporte sollen kürzer werden

Ahrkreis Die Schüler vom Are-Gymnasium und der Levana-Schule werden seit der Flut in anderen Schulen unterrichtet. Die Fahrten dorthin dauern teilweise 90 Minuten. Das soll jetzt besser werden.

Mit einstimmigen Entscheidungen sorgte der Kreis- und Umweltausschuss jetzt dafür, dass der Schülertransport aus den Flutgebieten sowohl für die Schüler der Levana-Schule wie auch für die Schüler des Are-Gymnasiums zu den derzeitigen Übergangsstandorten deutlich verbessert wird. So wird den Are-Schülern aus Dernau, Rech und Mayschoß täglich ein Extra-Bus für die Fahrt zum Übergangsstandort am Innovationspark Rheinland bei Ringen zur Verfügung gestellt.

Dieser Zusatzbus soll so lange fahren, bis der Tunnel in Altenahr wieder für den Verkehr freigegeben ist, voraussichtlich also bis Ende April. Außerdem beschloss das Gremium, dass die Fahrzeit der Schüler zum Übergangsstandort der Levana-Schule in Neuwied nicht länger als eine Stunde dauern soll.

Are-Gymnasium ist jetzt im Innovationspark

Erster Schultag in der Ersatzschule : Are-Gymnasium bezieht Container in der Grafschaft Die Schüler des Are-Gymnasiums Bad Neuenahr-Ahrweiler haben jetzt ihre Ersatzschule in der Grafschaft bezogen. Die Containeranlage wirkt auf den ersten Blick zwar nicht sehr einladend, doch die Gymnasiasten freuen sich trotzdem. Probleme bereitet noch die Busanbindung.

Zu Jahresbeginn startete das Are-Gymnasium an seinem neuen Standort im Innovationspark Rheinland mit dem Unterricht. Das habe zur Folge, dass viele Schüler deutlich länger als zuvor von zu Hause weg seien. Allein die Fahrzeit betrage von einigen Ortschaften an der Ahr aus bis zu 70 Minuten pro Weg. Vor allem aus Mayschoß, Rech und Dernau komme es immer wieder zu erheblichen Verspätungen und Fahrtausfällen, berichtete auch CDU-Sprecherin Ingrid Nägel-Surges.

So müssten die Schüler längere Wartezeiten am Bahnhof Ahrweiler in Kauf nehmen, und durch die nach wie vor kritischen Straßenverhältnisse im Ahrtal und mehrere Ampeln auf der Strecke sei zudem der Umstieg am Bahnhof Ahrweiler nicht immer zuverlässig möglich. Sie beantragte daher eine zusätzliche tägliche Busverbindung in die drei Ortschaften, was der Ausschuss einstimmig befürwortete.