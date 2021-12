Personal erkrankt : Schulbusse im Kreis Ahrweiler fallen aus

Kreis Ahrweiler Im Kreis Ahrweiler sind zahlreiche Fahrten von Schulbussen ausgefallen. Grund sind erkrankte Fahrer bei den Verkehrsbetrieben Mittelrhein. Von diesen fordert die Kreisverwaltung jetzt einen reibungslosen Betrieb.

„Die Schülerbeförderung ist zunächst durch das vertraglich beauftragte Verkehrsunternehmen sicherzustellen, in diesem Fall die VMR. Wir als Landkreis und der Verkehrsverbund Rhein-Mosel setzen deshalb alles daran, dass der Schülerverkehr so schnell wie möglich wieder ordnungsgemäß sichergestellt wird“, so der Erste Kreisbeigeordnete Horst Gies in der Mitteilung. Zur Unterstützung sollen unter anderem ortsansässige Taxi- und Mietwagengewerbe herangezogen werden, heißt es.