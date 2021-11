Mehr Streifenwagen im Flutgebiet : Polizei erhöht im Ahrtal ihre Präsenz

Kreis Ahrweiler Die Polizei will im Flutgebiet an der Ahr ihre Präsenz erhöhen. Tagsüber kommen jetzt täglich 18 Streifenwagenbesatzungen hinzu, nachts sind es elf. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz verspricht den Menschen: „Wir vergessen euch nicht.“

Zusätzliche Streifendienste sollen das Sicherheitsgefühl stärken

„Wir sind damit in der Lage, auf unserer örtlichen Ebene das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu erhalten und auch zu stärken. Darüber hinaus können wir so den intensiven, persönlichen Kontakt zu den Kommunen in unserem Bereich weiterhin halten und schnell auch dort präventiv helfen, wo es nötig ist“, so Joachim Pinger, Leiter der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler. Er traute sich sogar die Aussage zu, dass durch die zusätzlichen Streifenwagen garantiert werden kann, dass – bei noch teils schlechten Straßenverhältnissen – die Polizei in fünf bis zehn Minuten jedes Ziel erreichen könne. Als weitere Maßnahmen, um die Präsenz in und die Nähe zur Bevölkerung zu erhöhen, sollen Polizeibeamte auch künftig an den Infopoints der Stadtteile und in den Bürgerversammlungen zugegen sein.