Frankener Apfelernte fürs Fernsehen : Dreharbeiten für SWR-Reihe „Hierzuland“ in Sinzig

Dreharbeiten für SWR-Reihe „Hierzuland“ in Sinzig

Sinzig Derzeit laufen in Franken die Dreharbeiten zur SWR-Fernsehreihe „Hierzuland“. Dazu wurden auf den Streuobstwiesen Äpfel von den Bäumen geschüttelt, gesammelt und anschließend vor laufender Kamera zu Saft gepresst.

Der Sinziger Stadtteil Franken macht in der SWR-TV-Reihe „Hierzuland“ von sich reden. Unter dem Motto „Menschen am Weg“ wurden Szenen und Menschen in der Frankenstraße eingefangen. Als erste Station stand Ursula Eggers mit ihren handgearbeiteten Keramik-Skulpturen auf der Drehliste. Frankener Senioren fungierten als Experten für die Dorfhistorie. Einen Schwerpunkt legte Regisseur Elmar Bapst auf das Markenzeichen als Apfeldorf.