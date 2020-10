Kostspielige Projekte der Barbarossastadt : Sinzig investiert in Millionenhöhe

Blick auf die Sinziger Innenstadt aus einem Flugzeug. Hinten in der Mitte: Die Pfarrkirche Sankt Peter, das Wahrzeichen der Stadt. Foto: Martin Gausmann

Sinzig Die Stadt Sinzig hat sich einiges vorgenommen: Die geplante neue Feuerwache für 5,3 Millionen Euro und der Kindergarten am Weidenweg im Wohngebiet Sinzig-Ost für 2,8 Millionen Euro sind nur zwei von einigen kostspieligen Projekten, die die Barbarossastadt seit Langem plant. Wie geht es in Corona-Zeiten mit diesen und anderen Vorhaben weiter?



Von Anton Simons

An Wünschen aus den Stadtteilen an den Haushaltsplan 2021 der Stadt Sinzig mangelt es nicht. Die Fraktionen des Stadtrats haben sich deshalb darauf verständigt, an den Investitionen festzuhalten, die der im Dezember 2019 beschlossene Haushaltsplan für das laufende Jahr vorsieht. Trotz Corona. Aber: In den beiden nächsten Jahren wollen sie, der Pandemie wegen, keine großen neuen Projekte angehen und lediglich in unaufschiebbare Unterhaltungsmaßnahmen investieren. Das jedenfalls erklärte der Bodendorfer Ortsvorsteher Alexander Albrecht bei einer Sitzung des Ortsbeirats. Einen bindenden Beschluss dazu gibt es bislang allerdings nicht, wie Bürgermeister Andreas Geron klarstellt. Der Rat werde erst ab November über den Haushalt 2021 beraten. Geron hofft, dass es im Stadtrat trotzdem gelingt, noch vor dem Jahreswechsel Einvernehmen zum neuen Haushalt zu erzielen.

■ Neue Feuerwache: Allen Sparbemühungen zum Trotz wird es in den nächsten Monaten Verbesserungen in der Infrastruktur der Barbarossa­stadt geben. Zu den wichtigsten und auch teuersten Investitionsvorhaben der Stadt gehört der Bau einer neuen Feuerwache. 5,3 Millionen Euro haben Rat und Verwaltung als Bausumme für das Gerätehaus der Wehr vorgesehen. Ob es bei diesem Betrag bleibt, hänge von den Ergebnissen der Ausschreibungen ab, so Geron. „Wir gehen aber von einem Baubeginn im kommenden Jahr aus.“ Die Erdaushub-Berge, die sich zurzeit an der Einmündung der Bodendorfer in die Kölner Straße türmen, haben nichts mit dem Feuerwehrgerätehaus zu tun, das dort in absehbarer Zeit gebaut werden soll, sondern mit dem aktuell laufenden Kanalbau im Dreifaltigkeitsweg.

■ Kita-Neubauten: Tief in die Tasche gegriffen wird auch für den Neubau eines Kindergartens am Weidenweg im Wohngebiet Sinzig-Ost. 2,8 Millionen Euro sind für deren Neubau vorgesehen. Baubeginn soll wenn möglich noch in diesem Jahr sein. Auch in Koisdorf soll ein Kindergarten entstehen, um dem wachsenden Bedarf in Sinzig Rechnung zu tragen. Der im September 2017 mit großer Mehrheit vom Stadtrat beschlossene Neubau einer zweigruppigen Kita neben dem Bolzplatz an der Flurstraße kann nach Angaben des Bürgermeisters gleich zu Anfang des neuen Jahres beginnen. Ein Gesamtvolumen von 1,3 Millionen Euro und eine Förderung von 489 000 Euro durch den AW-Kreis sind für diesen Zweck vorgesehen.

■ Kita Storchennest: Saniert werden soll die Kindertagesstätte Storchennest. Der bereits seit einigen Monaten laufende erste Bauabschnitt der Sanierung der Kita am Dreifaltigkeitsweg werde, wie es aus dem Rathaus heißt, aller Voraussicht nach noch im Jahr 2020 abgeschlossen. Der zweite Bauabschnitt solle 2021 beginnen. Ob es bei den vorgesehenen Gesamtkosten von 1,37 Millionen Euro bleibt, stehe, so Geron, auch hier noch nicht fest. Denn die Ergebnisse der Ausschreibungen einer Vielzahl von Gewerken liegen noch nicht vor.

■ Sportplätze: Für einen Tartanbelag auf der Laufstrecke des Rhein-Ahr-Stadions sind im laufenden Haushalt 550 000 Euro vorgesehen. Dennoch wird es in diesem Jahr noch nichts mit dem Bau: „Wir planen mit der geförderten Umsetzung in 2021“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Mit einer halben Million Euro will sich die Stadt in der Umwandlung des Bad Bodendorfer Sportplatzes von einem Hart- in einen Kunstrasenplatz beteiligen. Ob dieser Betrag auch im Haushalt 2021 bereitgestellt wird, steht noch nicht fest. Eine Aussage darüber könne er aber „erst nach Beratung in den Gremien“ treffen, so der Bürgermeister. Immerhin: Derzeit würden bereits „Gespräche mit dem Sportclub im Hinblick auf die Form der Umsetzung“ geführt.

■ Friedhof: Noch nicht entschieden ist über den Bau einer neuen Einsegnungshalle für den Sinziger Friedhof. Die Kosten werden auf 400 000 Euro geschätzt. Ob dieses Projekt im neuen Haushalt berücksichtigt wird, „ist Gegenstand der anstehenden Haushaltsberatungen“, sagte Bürgermeister Geron auf Anfrage des General-Anzeigers.

■ Thermalfreibad: Zu den ganz dicken Brocken gehört die m Stadtteil Bad Bodendorf. Ziel ist ein Baubeginn noch in diesem Jahr. Trotzdem wird es an Gründonnerstag, an dem traditionell die Badesaison im Nostalgiebad eröffnet wird, keine Schwimmer im wohltemperierten Nass geben. Dann wird nämlich die Sanierung noch in vollem Gange sein. Optimisten rechnen mit einer Eröffnung des Bades im August. Ob es bei der bislang geplanten Investitionssumme von 2,2 Millionen Euro bleibt, muss ebenfalls abgewartet werden. Ende November werden die Ausschreibungsergebnisse erwarten und die Auftragsvergaben erteilt. Jedenfalls nach derzeitigem Stand. Klar ist indes, dass die Stadt die Baukosten alleine aufbringen muss. Zuschüsse sind nicht zu erwarten.