Wiederaufbau in Bad Bodendorf Die Grünen wollen mehr Tempo beim Thermalbad

Die Grünen in Sinzig unterstreichen die Wichtigkeit des Bad Bodendorfer Thermalbades für die Weiterentwicklung der Barbarossastadt. Ob Nostalgiebad, Wohnmobilhafen oder Gastronomie: Rat und Verwaltung hätten klare konzeptionelle Vorstellungen von der Zukunft des ehemaligen „Kurbereichs“, der in der Flutnacht stark beschädigt worden war. Wie berichtet, hatte es vor der Flut Planungen zur Sanierung des Thermalbades gegeben, die dann zunächst obsolet wurden. In einer Pressemitteilung teilten die Grünen der Stadt Sinzig nun mit, an der Wiederbelebung des Bades nicht nur festhalten, sondern auch mehr Tempo in die Umsetzung der Pläne bringen zu wollen.