Ziegen-Yoga in Sinzig Wie entspannend ist Yoga mit Ziegen und Schafen?

Während aus der Vogelvoliere am Schwanenteich in Bad Bodendorf lautes Gezwitscher erklingt, hört man das Rauschen der Ahr im Hintergrund. Hinter einem Gatter warten auf dem Tierparkgelände aufgeregte Ziegen und Schafe darauf, die erfahrene Yoga-Trainerin Luci Yunker und die Teilnehmer des Ziegen-Yoga-Kurses zu begrüßen. „Heute lassen wir den Eimer mit den Möhren aber erst mal hier stehen,“ schlägt Christina Bliss, Tierwärterin am Schwanenteich vor. Letzte Woche seien die Ziegen und Schafe doch sehr kuschelig gewesen.