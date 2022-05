Einrichtung für Menschen mit Behinderung : Wiederaufbau der Caritas Werkstätten in Sinzig schreitet voran

Die Gebäude am Sinziger Standort der Caritas Werkstätten befinden sich aktuell im Rohbauzustand. Foto: Caritas Werkstätten Sinzig

Sinzig Die Caritas Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Sinzig ist in der Flut schwer zerstört worden. Auch wenn die Arbeiten voran schreien, ist klar, dass die Betriebe in der Kripper Straße nicht vor Sommer 2023 wiedereröffnen können.

Die Betriebsstätte der Caritas Werkstätten Sinzig, die im Juli 2021 durch die Flutkatastrophe im Ahrtal sehr stark beschädigt wurde, wird derzeit am bisherigen Standort in der Kripper Straße wiederaufgebaut und saniert. Die aufwendige Sanierung umfasse alle bestehenden Gebäude, wie die Caritas in einer aktuellen Pressemitteilung schreibt: die Werke I, II und III, die Tagesförderstätte und das Gewächshaus „Radicula“. Auch der DHLPaketshop am Standort soll nach der Sanierung wiedereröffnet werden.

Die Aufräum- und Rückbauarbeiten am Standort seien inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Die Gebäude wurden dabei in den Rohbauzustand versetzt und gereinigt – der durch die Flut angeschwemmte Unrat auf dem rund 20.000 Quadratmeter großen Gelände entsorgt. In Kürze könnten die Handwerker mit der eigentlichen Sanierung der Gebäude beginnen, so die Mitteilung weiter. Diese wird gemeinsam mit Architekten und weiteren Fachleuten geplant.

Die meisten Betriebe – bis auf Wäscherei und Gewächshaus – konnten in Ausweichstandorten unterkommen

Wann die Caritas Werkstätten Sinzig ihren Betrieb am bisherigen Standort wieder vollständig aufnehmen können, steht noch nicht fest, in Teilbereichen frühestens ab dem 2. Quartal 2023. Die komplette Infrastruktur der Betriebsstätte sei durch die Flut weitestgehend zerstört worden und könne seitdem nicht mehr genutzt werden. Daher hatten die Caritas Werkstätten Sinzig nach der Flut umgehend alternative Arbeits- und Betreuungsangebote für die rund 320 Menschen mit und ohne Behinderung geschaffen.

Die Werkstattbeschäftigten sind nun größtenteils am Ausweichstandort in Burgbrohl tätig. Die Besucher der Tagesförderstätte werden in einer Zwischenlösung in den eigenen INTEC-Betrieben in Bad Neuenahr-Ahrweiler betreut. In den sogenannten INTEC-Betrieben werden Menschen mit psychischer Behinderung angestellt und erhalten berufliche Bildung womit der Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gefördert wird. Die Schreinerei ist vorübergehend in den Caritas Werkstätten in Mayen untergebracht. Allein für das Gewächshaus und die Wäscherei konnte keine Ausweichmöglichkeit gefunden werden.

Einrichtungsleiter Pascal Birtel: „Wir liegen mit dem Wiederaufbau unserer Betriebsstätte in Sinzig im Plan und freuen uns schon darauf, mit unserer Betriebsgemeinschaft an unseren bisherigen Standort zurückzukehren.“

(rms)