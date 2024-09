Festival in Sinzig 54 Künstler zeigen in der Alten Druckerei ihre Werke

Trauer grundiert hingegen ein Dunkelfeld, auf dem Andréa Bryan im Kombi-Verfahren für ihren Vater bunte Blumen erblühen lässt. Vertiefen kann man sich etwa in reizvolle wie rätselhafte Figuren von Anna Kraznodebska-Okreglicka oder das auf 55 Druckstöcken beruhende, an Kirchenfenster erinnernde Werk Jürgen Middelmanns. Während diese wie gedruckt wirken, würde man bei den elf Puppen der Dagmar vom Grafen-Connolly kaum an Druckkunst denken. Jedoch hat sie Japanpapier bedruckt, bevor sie es skulptural verformte. Damit erinnert sie an „die Sklavinnen von heute“, eingeschleuste Frauen, die ungesehen „Still-leben“.