Lkw landet in Leitplanke A61 bei Sinzig nach Lastwagen-Unfall wieder frei

Nachdem ein Lkw auf der A61 bei Sinzig am Mittwochmorgen in eine Leitplanke gefahren war, konnte die Strecke in Richtung Norden am späten Nachmittag wieder freigegeben werden. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 9.45 Uhr der rechte vordere Reifen eines Sattelzuges geplatzt, woraufhin der Fahrer die Kontrolle verlor und das Fahrzeug gegen die Schutzplanke an der rechten Fahrbahnseite stieß.