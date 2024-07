Lkw landet in Leitplanke A61 bei Sinzig nach Lastwagen-Unfall gesperrt

Sinzig · Auf der A61 bei Sinzig ist am Mittwoch einem Lastwagen der Reifen geplatzt, woraufhin das Fahrzeug in Schieflage in der Leitplanke landete. Die Autobahn ist in Richtung Norden gesperrt worden.

31.07.2024 , 14:13 Uhr

