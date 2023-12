Aufbaugesellschaft zieht Zwischenbilanz Wiederaufbau nach der Flut in Sinzig geht voran

Neben dem Ortsteil Bad Bodendorf waren auch Bereiche der Kernstadt von der Flutkatastrophe stark betroffen. Die Spielplätze an der Hohenstaufenstraße und Am Teich wurden wieder in Ordnung, Verbindungswege wieder auf Vordermann gebracht. Ein weiterer Fokus habe auf dem Rhein-Ahr-Stadion gelegen, das zumindest provisorisch hergerichtet worden sei, so dass Freizeitsportler dort trainieren und Sport treiben können. Der Parkplatz am Freiwegheim oder auch die Flutschäden an der Kripper Straße konnten inzwischen beseitigt werden, führte die Geschäftsführerin der Wiederaufbaugesellschaft aus. Auch sei es gelungen, für die Christinenstegbrücke und die Ahrmündungsbrücke vorübergehende Lösungen zu finden, so dass die Ahr bequem überquert werden könne. Auch in Sinzig sei es in den von der Flut betroffenen Gebieten gelungen, die Straßenbeleuchtung wieder in Funktion zu bringen.