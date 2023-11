Identität geklärt An Ahrmündung gefundene Knochen stammen von Flutopfer

Am Sonntag nach dem Fund herrschte zunächst Unsicherheit darüber, ob es sich tatsächlich um menschliche Knochen handelte, doch der Fund eines Unterkieferknochens erhärtete den Verdacht, berichtete Organisator Lars Boes auf GA-Anfrage. „Nach und nach kam ein nahezu komplettes menschliches Skelett zutage. Wir haben natürlich sofort die Polizei verständigt“, so Boes weiter. Diese habe die Überreste mitgenommen. Bei dem Fundort handele sich um einen schwer zugänglichen und unwegsamen Bereich neben der Ahr-Mündung Remagen-Kripp. Die an beiden Tagen aufgefundenen Knochen seien der Rechtsmedizin in Mainz zur weiteren Überprüfung übergeben worden, hieß es von der Polizei.