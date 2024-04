Unterwegs mit dem Nabu-Experten Welche Vögel man mit etwas Geduld an der Ahrmündung beobachten kann

Es ist früh morgens. Auf einer Brücke, unter der die Ahr in den Rhein fließt, trifft man an diesem Morgen keinen Menschen. Erwacht sind jedoch die Vögel und begrüßen den Tag mit einem Konzert aus unterschiedlichstem Vogelgesang. Hier wo die Ahr, ein mäandrierender Fluss ist, welcher sich durch die unberührte Natur schlängelt, treffen wir Ingolf Dietrich, einen erfahrenen Vogelbeobachter. Es ist das Naturschutzgebiet Ahrmündung, das einzige naturbelassene beziehungsweise renaturierte Mündungsgebiet eines Nebenflusses in den Rhein.