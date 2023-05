Bildungs-Statssekretärin Bettina Brück vor Ort Bei Lehrern und Schülern an flutbetroffenen Schulen im Kreis Ahrweiler ist weiterhin Geduld gefragt

Als Staatssekretärin Bettina Brück im Mai 2021 ihr Amt als Staatssekretärin im Mainzer Bildungsministerium antrat und Förderschul-Rektorin Susanne Müller in jenen Tagen erstmals im rheinland-pfälzischen Landtag auf dem ihr zugewiesenen Stuhl als frisch gewählte Abgeordnete Platz nahm, konnten die beiden Sozialdemokratinnen noch nicht wissen, dass sie nur wenige Wochen später vor Aufgaben gestellt würden, die auch mit Politik-Routine nicht so einfach zu lösen sind. Die Flutkatastrophe hatte im Ahrtal eine Schneise der Verwüstung geschlagen. Schulen und Kitas wurden zerstört. Diese Ausnahmesituation setzte Provisorien und ein gigantisches Wiederaufbauprogramm in Gang, das längst noch nicht abgeschlossen ist. Die Staatssekretärin und die Abgeordnete berichteten im Sinziger Rathaus nun über die Situation der Bildungsarbeit nach der Flutwelle. Gekommen waren vor allem Lehrer.