Wahnvorstellungen führten zu Bluttat Mann aus Bad Bodendorf muss nach Angriff auf Ehefrau in die Psychiatrie

Das Landgericht Koblenz hat am Dienstag per Urteil angeordnet, dass ein 41-jähriger Mann aus Bad Bodendorf in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden muss. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hatte dem Mann vorgeworfen im August letzten Jahres, auf seine von ihm getrennte Ehefrau massiv mit einem Schraubendreher eingestochen zu haben. Die bis heute von diesem Ereignis traumatisierte Ehefrau, wurde dabei schwer verletzt.