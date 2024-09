Sinzig plant einen Piko-Park Auf kleinem Areal soll Großes entstehen

Klein, fein, grün, schattig: In Sinzig haben Rat und Verwaltung gemeinsam mit den Bürgern auf kleinem Areal Großes vor. Ein Piko-Park soll mitten in der Stadt entstehen: Eine kleine Grünfläche, die Schatten und an heißen Tagen Kühle spendet, eine Oase der Ruhe, Erholung, der ausladenden Bäume und der blühenden Pflanzen. Einen Steinwurf vom Rathaus entfernt, dort wo bislang die Ruinen einer früheren Bebauung standen und für einen Schandfleck sorgten, soll der Mini-Park an der Bachovenstraße die Sinziger zu einem kleinen Naturerlebnis im Herzen der Stadt einladen. Wiese und Rabatten statt Beton: Mit heimischen wie auch exotischen Pflanzen, mit Wildblumen und repräsentativen Beeten soll ein Garten geschaffen werden, der Anliegern wie auch Besuchern naturnahe Wohlfühlatmosphäre verschafft.