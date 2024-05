Günther Lawrenz mit 88 Jahren gestorben Abschied vom Bad Bodendorfer Puppenspieler und Multitalent

Was für ein bewegtes Leben, das seinen Abschluss in Bad Bodendorf fand. Günther Lawrenz, bekannter Puppenspieler aus der Region, wurde am 16. Mai 1935 in Hamburg geboren. Seine Mutter arbeitete als Kaltmamsell bei den Grafen von der Schulenburg, sein Vater war Glaser. Günther sang Kindersopran bei den Hamburger Sängerknaben. Mit acht Jahren begab er sich unter die Fittiche des erzgebirgischen Puppenspielers Max Jacob, der Anfang der 1920er-Jahre das Puppentheater „Die Hohnsteiner“ gegründet hatte. Mit 14 Jahren büxte Günther Lawrenz zu Hause aus und schloss sich dem Zirkus Paula Busch an, bei dem er zunächst als Requisiteur und später als Manegenclown arbeitete. Dann wechselte er zum Zirkus Sarassani. Als 17- und 18-Jähriger lernte Lawrenz bei der Tänzerin Yvonne Georgi an der Akademie für Musik und Theater in Hannover Dramaturgie, Ballett und Ausdruckstanz.