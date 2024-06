Staatssekretärin Nicole Steingaß zu Besuch Rund acht Millionen Euro für Wiederaufbau des Thermalfreibades Bad Bodendorf

Film- und Bühnengrößen wie Johannes Heesters, Willy Millowitsch oder auch Romy Schneider erfrischten sich in zurückliegenden Jahrzehnten in dem in den 1930er Jahren erbauten Schwimmbad, das mit Thermalwasser aus der Sankt Josef-Quelle gespeist wird. Besonders markant sind die an der Westseite des Bades, nahe dem Hauptbecken gelegenen Umkleiden, die an Sommerfrische und Schwimmbadbau von anno dazumal erinnern. Für die Barbarossastadt Sinzig ist das Bad in Bad Bodendorf längst zu einem besonderen Aushängeschild mit Sogwirkung geworden.