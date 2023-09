Sportplatz eingeweiht In Bad Bodendorf rollt der Ball gut zwei Jahre nach der Flut wieder

Da geriet die Einweihung des neuen Sportplatzes schon fast zu einem kleinen Volksfest. Vier Stunden dauerte das vom SC Bad Bodendorf auf die Beine gestellte Programm. Gefeiert wurden die Fertigstellung und die Einweihung der nach der Flutkatastrophe runderneuerten Sportanlage im Westen der Barbarossastadt Sinzig. Aus der Landeshauptstadt war Staatssekretärin Simone Schneider (SPD) als Vertreterin des rheinland-pfälzischen Innenministers nach Sinzig gekommen. Die Präsidentin des Sportbundes Rheinland, Monika Sauer, war ebenso in das an der Clubanlage aufgebaute Festzelt gekommen, wie Landrätin Cornelia Weigand (parteilos). Mitgebracht hatte die Staatssekretärin einen Förderbescheid in Höhe von 1,32 Millionen Euro aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe 2021“, den sie Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron überreichte.