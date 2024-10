Wiederaufbau der Vereinsheime Bad Bodendorfer Sportvereine gehen weitere Schritte zurück zur Normalität

Sinzig · Wie so viele Vereine hatten auch der Tennisclub und der Minigolf-Club in Bad Bodendorf ihre Anlagen in der Flut verloren. Nun stehen die Sportangebote wieder - und bei den Vereinsheimen war feierlicher erster Spatenstich.