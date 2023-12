Christmas-Special im Barbarossakeller Weihnachtsparty in Sinzigs einziger Diskothek steht an

Vor einem unscheinbaren Haus in Sinzig geht es durch einen Holzverschlag eine Treppe hinunter. Tausende junge Menschen betreten sie jedes Jahr. Denn am Ende der steinernen Stufen, hinter einer schweren Metalltür, verbirgt sich eine Diskothek. Die größte und einzige in Sinzig und Umgebung: Der Barbarossakeller. Dort treffen sich am Abend des ersten Weihnachtstags, Montag, 25. Dezember, alle, die zum Fest ihre Familien besuchen, zum jährlich über die Bühne gehenden Christmas-Special.