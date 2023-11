Entwicklung der Innenstadt Sinzig wird einen Schandfleck los

In der Sinziger Innenstadt soll ein städtebauliches Ärgernis verschwinden: Die mit Planen verdeckte Bauruine an der Bachovenstraße in bester City-Lage wird wohl schon bald der Vergangenheit angehören. Bereits vor Monaten hatte der Stadtrat Bürgermeister Andreas Geron (parteilos) beauftragt, mit dem Eigentümer des einen Steinwurf vom Rathaus entfernt gelegenen Anwesens Kaufverhandlungen zu führen.